Ловозерский ГОК инвестирует в развитие

ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» (ООО «Ловозерский ГОК», предприятие Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом» — управляющая компания АО «Росатом Недра») внедряет новые технологии для увеличения производительности.

«Наша стратегическая задача — обеспечить полную сырьевую независимость высокотехнологичных отраслей российской промышленности редкоземельными металлами. Для этого будет увеличен объем добычи лопарита на ООО «Ловозерский ГОК», а в Пермском крае, на ОАО «Соликамский магниевый завод» мы создаем новое крупное разделительное производство. В настоящее время ведется проектирование разделительного комплекса объемом 2,5 тыс. тонн РЗМ в год. Нам важно синхронизировать программы развития Ловозерского ГОКа и СМЗ для одновременного ввода в действие нового производства и его обеспечения сырьем», — сообщил Алексей Шеметов.

Среднесрочная программа развития производства предусматривает поэтапное увеличение объемов добычи руды и, соответственно, увеличение объема выпуска лопаритового концентрата более, чем в 2 раза от сегодняшнего уровня. Для этого уже начата реализация проекта отработки новых подземных горизонтов рудника Карнасурт, продолжается модернизация обогатительной фабрики.

На днях на фабрике начнутся пуско-наладочные работы по введению в эксплуатацию нового электростатического сепаратора, планируется внедрить новую схему для повышения степени очистки, точного разделения даже мельчайших частиц без вредных выбросов и с минимальным экологическим следом.

«Как известно, сепаратор в электростатическом поле разделяет материал с различной электропроводностью. Ранее мы делили материал на три продукта: лопаритовый концентрат, промпродукт и хвосты. Лабораторные исследования позволили нам точно рассчитать параметры поля, чтобы целевые минералы попадали в концентрат, а примеси отсеивались. Таким образом, новый сепаратор будет работать только на два продукта — концентрат и хвосты, исключая промпродукт. Это сократит время протекания процесса, так как не потребуется дополнительная переработка промежуточного материала. По предварительным данным, эффективность разделения составит до 96%, что даст значительный прирост производительности», — объяснил заместитель главного инженера ООО «Ловозерский ГОК» Леонид Невзоров.

Напомним, что в прошлом году на обогатительной фабрике выполнен ремонт винтовых сепараторов, шаровой мельницы, другого основного технологического оборудования. Смонтирован барабанный грохот, заменены гидроциклоны, установлена новая флотационная машина. «Объем годовой инвестиционной программы составил более 400 млн руб., это больше, чем предыдущие собственники вложили в предприятие в течение 10 прошлых лет», — подчеркнул генеральный директор ООО «Ловозерский ГОК» Владимир Федяков.

В 2025 г. продолжится ремонт концентрационных столов. Здесь производится замена металлического покрытия на полиуретановое. Преимущества – долговечность, улучшение разделения твердых полезных минералов в зависимости от их плотности, экономическая выгода и, конечно, высокий процент извлечения минералов. В этом году будут заменены покрытия на 18 концентрационных столах, что повысит износостойкость оборудования и стабилизирует качество обогащения.

Также будет завершена модернизация насосного парка. 10 насосов уже заменены на современные износостойкие модели, впереди – поставка двадцати двух новых насосов и металлических трубопроводов с внутренним полиэтиленовым покрытием. Это поможет сократить простои и стабилизировать работу обогатительной фабрики.

Продолжается и развитие добычи. В этом году запущены в эксплуатацию три новых очистных блока 26/13, 21/11 и 49/25. «Ввод новых добычных объектов обеспечит стабильную работу предприятия и дополнительные поставки на Соликамский магниевый завод, где из нашего лопаритового концентрата извлекают редкоземельные металлы. В общей сложности, подготовлены к добыче запасы до 63 тыс т руды. Это гарантирует предприятию необходимый объем добычи на 2025 год», — прокомментировал генеральный директор ООО «Ловозерский ГОК» Владимир Федяков.

Напомним, в рамках инвестиционной программы в 2024 году на подземном рудника Карнасурт началась замена оборудования и техники. Приобретены новые породо-погрузочно машины, шахтные электровозы, вагонетки для перевозки руды и пассажирские вагоны для перевозки горняков, скреперные и маневровые лебедки, заменены шахтные клети в стволе «Слепая-2», установлены новые шахтные вентиляторы местного проветривания и др.

В 2025 г. планируется приобрести еще один новый шахтный электровоз с вагонами, два шахтных вентилятора, рудничный воздушный электрокалорифер. При бурении применяются линейные распорные колонки. Техника уменьшает вибрационные процессы. Снижение вибрационной нагрузки на работника облегчает условия труда и повышает безопасность. А в ближайшие месяцы на руднике появится высокопроизводительная буровая техника. Каждая установка будет бурить 150-200 шпуров в смену, что позволит в 5 раз повысить производительность, снизить долю ручного труда.

Ранее специалисты ООО «Ловозерский ГОК» провели мероприятия по геологическому изучению юго-западного фланга рудника Карнасурт. По оценке геологической службы предприятия, запасы участка составляют 5,2 млн т руды. Отработка данного участка планируется до 2037 г. Запасы юго-запада Карнасурта позволят сохранить текущий уровень добычи до ввода в действие нижних горизонтов рудника. В настоящее время ведется проектирование вскрытия новых горизонтов, нового шахтного ствола, комплекса вентиляционных выработок с новой главной вентиляторной установкой и др.