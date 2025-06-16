В районе Очаково-Матвеевское возводят два жилых комплекса по программе реновации

На западе столицы в районе Очаково-Матвеевское строятся два жилых комплекса по программе реновации. Их общая площадь составит более 100 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Объекты расположены по адресам: Веерная улица, земельный участок 28А, и Большая Очаковская улица, земельный участок 45А.

«В новостройках суммарно предусмотрено 1037 квартир общей площадью свыше 60 тысяч квадратных метров c готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Дома возводят в сложившейся городской застройке с качественной инфраструктурой, в районе с хорошей транспортной доступностью, зелеными скверами и парками. Неподалеку находятся станция Московского метрополитена “Озерная”, а также станции МЦД-4 Матвеевская и Очаково. Сейчас в новостройке на Большой Очаковской улице ведутся монолитные работы подземной и надземной частей здания, а в жилом комплексе на Веерной улице монолитный каркас надземной части дома готов на 25 процентов», — отметил Владислав Овчинский.

Первые этажи новостроек запроектированы нежилыми — там откроются предприятия малого и среднего бизнеса: аптеки, досуговые центры для детей, магазины и другие объекты социально-бытовой инфраструктуры.

Новостройки возводят с учетом принципов безбарьерной среды. В подъезде не будет ступеней и порогов, для удобства жителей установят грузопассажирские лифты. Для проживания маломобильных жильцов с инвалидностью адаптируют 16 квартир: в них сделают широкие дверные проемы и коридоры, приспособят розетки и оконные ручки на комфортной высоте, а также сделают в санузлах специальные поручни.

«В рамках реновации появляются не только современные дома, но и благоустроенные дворы. Современные оборудованные площадки интересны и безопасны для игр и спорта, удобные места для тихого отдыха окружены зеленью, во дворе нет машин. Для комфорта жителей в новостройках на Веерной и Большой Очаковской улицах суммарно предусмотрено четыре детских и спортивных площадки», — рассказал генеральный директор Московского фонда реновации жилой застройки Максим Степанов.

Строительный цикл двух объектов по программе реновации проходит под контролем Мосгосстройнадзора.

«За весь период производства работ инспекторы Комитета суммарно организовали более десяти выездных проверок. В ходе мероприятий оценивалось качество возводимых конструкций и применяемых материалов на соответствие требованиям утвержденной проектной документации», — уточнил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Ранее Сергей Собянин рассказал о включении в программу реновации еще 131 площадки для строительства домов.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.