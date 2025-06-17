Нацпроектстрой реконструирует станцию Перерва МЦД-2

ОСК 1520 (входит в Нацпроектстрой) выполнит масштабную реконструкцию станции Перерва МЦД-2. На объекте начали готовить площадку под строительный городок.

На станции возведут два пассажирских павильона с выходами на улицы Иловайскую и Шоссейную. Между павильонами над путями расположится крытый пешеходный переход. Длина перехода составит около 300 м, он соединит районы Марьино и Печатники. Вместо двух береговых платформ обустроят одну островную платформу с навесом от осадков по всей длине.

Внутри павильонов разместят кассы, аппараты для печати билетов и санитарные комнаты. После реконструкции площадь станции Перерва составит 1700 м2. Пассажирам станет гораздо удобнее совершать поездки: сходы на платформу и выходы в город оборудуют эскалаторами, для маломобильных граждан установят лифты.