Общая готовность участка капремонта трассы Р-217 «Кавказ» между Избербашем и Дербентом составляет 75%

В Республике Дагестан продолжается капитальный ремонт загруженного участка трассы Р-217 «Кавказ» с 889-го по 905-й км с расширением проезжей части с двух до четырех полос движения и устройством металлического барьерного ограждения.

Общая готовность объекта к вводу в эксплуатацию составляет уже 75%. Так, на 7 км трассы работы уже полностью завершены. На оставшихся 8 км уложено два слоя асфальтобетонного покрытия, а на километровом отрезке активно продолжаются работы по расширению и укреплению основания дороги.

Федеральным дорожникам еще предстоит обновить примыкания и пересечения со второстепенными дорогами, укрепить обочины и устроить переходно-скоростные полосы для удобного съезда в населенные пункты Герга, Новые Викри, Краснопартизанск и Дружба. Для обеспечения водоотвода под дорогой заменят 11 водопропускных труб и установят водосбросные лотки.

Завершающим этапом капремонта станет комплексное обустройство участка. В частности, планируется устроить барьерные ограждения, установить новые дорожные знаки и направляющие устройства, светофоры и нанести разметку из термопластика.

Для удобства и безопасности жителей близлежащих населенных пунктов улучшат пешеходную инфраструктуру: для этого обновят линии электроосвещения, установят две автобусные остановки с автопавильонами и комфортными зонами ожидания, построят пешеходные дорожки и тротуары.

Полностью завершат работы в ноябре 2025 года. После этого пропускная способность участка увеличится до 35 тыс. автомобилей в сутки, что значительно повысит уровень безопасности дорожного движения.

*** Федеральная дорога Р-217 «Кавказ» – часть международного транспортного коридора «Север ‒ Юг». В Дагестане ее протяженность составляет 276 км – от Чеченской Республики до границы Российской Федерации и Азербайджана. Это маршрут для пропуска транзитного транспорта в страны Закавказья и главная транспортная артерия, связывающая крупные населенные пункты региона.