В промзоне «Рыбацкое» появится новое производство машиностроительной отрасли

4 часа назад
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Источник:
Инвестиционный портал Сан...
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Сегодня на рабочем совещании Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства одобрено заключение соглашения с ООО «АН Инвест Северная Столица» о застройке земельного участка по адресу Невский район, 3-й Рыбацкий проезд, д.8, литера Б для строительства объекта автомобилестроительной промышленности.

На указанном участке площадью почти 80 тысяч кв. метров инвестор планирует построить четыре производственные здания, предназначенные для изготовления транспортных средств и оборудования. Площадь застройки составит более 37 тысяч кв. метров.

В частности, инвестиционным проектом предусматривается создание сборочного производства беспилотных транспортных аппаратов (БТА). В основу организации производства входит размещение производственных площадей по изготовлению, сборке и контролю выпускаемой продукции.

«Петербург первым в России стал использовать технологии искусственного интеллекта на транспорте. В городе сформировалась новая отрасль, связанная с беспилотниками. Их разработкой и производством занимаются более двадцати компаний. Президент поставил задачу развивать это технологическое направление. Это важный проект для города и страны», – подчеркнул Александр Беглов.

Срок строительства планируемого объекта и действия соглашения о застройке участка составляет 112 месяцев.

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