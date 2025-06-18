В Ленобласти к 2030 году создадут газохимический завод вблизи порта Усть-Луга

Завод по производству газохимических продуктов, резервуары для их хранения и отгрузки в страны Юго-Восточной Азии, Индию, Вьетнам, Бразилию будут построены в Ленинградской области вблизи порта Усть-Луга к 2030 году. Соглашение о реализации проекта подписали в рамках ПМЭФ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко с генеральным директором компании "Ивамарис" Кириллом Цветаевым.

"Кингисеппский район на сегодняшний день - это средоточие новейших технологий в области хранения, перевалки и переработки газа. Здесь созданы все условия для развития отрасли, и мы рады, что компания приняла решение перенести реализацию проекта в наш регион и интегрировать производство в уже существующие портовые мощности. Параллельно со строительством промышленной инфраструктуры мы готовы обсуждать с инвестором планы по расширению социальной инфраструктуры, это привлечет нужные кадры и создаст задел на рост в будущем", - сказал после подписания Дрозденко.

На новом заводе будет создано около 700 новых рабочих мест. Мощность производства составит 1,8 млн тонн конечной продукции в год для нужд предприятий химической промышленности, автопрома, деревообработки. Инвестиции в проект составят почти 200 млрд рублей.

В рамках ПМЭФ Ленинградская область также заключила соглашение с компанией "Порт Фавор" о расширении портовых мощностей в Усть-Луге. Инвестор вложит 80 млрд рублей в развитие в морского терминала по перевалке удобрений.

"Ленинградская область сегодня - это 25% от общероссийского объема экспорта грузов морским путем. Мы сегодня являемся морским логистическим хабом, мы активно развиваемся. Общий объем портовой перевалки уже превысил 260 млн тонн - только одна Усть-Луга за прошлый год перевалила 135 млн тонн. Несмотря на то, что есть санкции, есть давление, есть ограничения, тем не менее, грузы прибывают, грузы отправляются и принимаются. Российские компании продолжают инвестировать в портовую инфраструктуру, перевалку минеральных удобрений", - сказал Дрозденко.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме работают тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".

В программе - Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.