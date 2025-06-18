В Ханты-Мансийском автономном округе – Югра проведут капитальный ремонт «Многофункционального вокзала пгт. Приобье»

Капитальный ремонт «Многофункционального вокзала пгт. Приобье» проведут в ХМАО – Югра, в Октябрьском муниципальном районе, пгт. Приобье, на ул. Центральная, д. 8 «А», сообщает RosTender.info. Подрядную организацию определят при помощи конкурса. Заявку на участие можно подать до 4 июля.

Целью проекта является модернизация и улучшение функциональных и эстетических характеристик существующего здания вокзала, что позволит создать комфортную и безопасную среду для пассажиров и персонала. В рамках проекта предусмотрен широкий спектр работ, включающий в себя ремонт кровли, фасада, внутренних помещений, инженерных систем (отопление, вентиляция, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), а также благоустройство прилегающей территории. Особое внимание уделяется повышению энергоэффективности здания, внедрению современных технологий и материалов, отвечающих требованиям безопасности и экологичности. Проведение работ планируют в период с 01.09.2025 года по 31.08.2026 года. Стоимость работ – 450 млн рублей.