В Якутии создадут завод по производству автономных энергокомплексов

В рамках Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о создании производства автономных (гибридных) энергетических комплексов (АГЭК) и модернизации на их основе дизельной, мазутной и угольной генерации на изолированных и труднодоступных территориях Республики Саха (Якутия). Инвестором выступит ООО «Группа ЭНЭЛТ», проекту будет оказана поддержка со стороны Республики Саха Якутия, АНО «Инновационный инжиниринговый центр» и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

В торжественной церемонии в присутствии Министра энергетики Российской Федерации Сергея Цивилёва приняли участие Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков, генеральный директор ООО «Группа ЭНЭЛТ» Алексей Кремер, директор департамента по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и государственными компаниями АНО «Инновационный инжиниринговый центр» Роман Неуступкин и заместитель генерального директора по привлечению инвестиций КРДВ Кирилл Каменев.

По словам Министра энергетики Российской Федерации Сергея Цивилёва, одним из важных направлений государственной энергетической политики является гарантированное энергоснабжение удаленных и изолированных районов на основе интеллектуальных распределенных энергетических систем, где обеспечивается эффективное использование привозных и территориально доступных энергетических ресурсов.

«Автономные (гибридные) энергетические комплексы (далее АГЭК) на основе возобновляемых источников энергии для удалённых районов Крайнего Севера постепенно становятся альтернативой традиционной генерации с северным завозом топлива. Создание современного отечественного производства таких систем на территории Дальнего Востока позволит повысить технологический суверенитет Российской Федерации и создать условия для перехода к новому технологическому укладу в сфере локальной энергетики», - сказал Сергей Цивилев.

По словам генерального директора ООО «Группы ЭНЭЛТ» Алексея Кремера компания последовательно развивает бизнес в сфере локальной энергетики, что особенно актуально для на территории Дальнего Востока, Сибири и Арктики.

«Наша компания является предприятием полного цикла по созданию локальных энергоцентров на основе АГЭК, включая собственное проектирование, производство, финансирование, строительство и дальнейшую эксплуатацию таких проектов. Создание завода по производству АГЭК в городе Якутске позволит сократить затраты на производство и доставку оборудования, обеспечить своевременное сервисное обслуживание и подготовку кадров для работы с новыми технологиями и реализации проектов на всей территории макрорегиона», - сказал Алексей Кремер.

По мнению Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Кирилла Бычкова регион наиболее остро ощущает проблематику функционирования неэффективной дизельной, мазутной и угольной генерации. В зоне децентрализованного электроснабжения расположено 144 населенных пункта, где льготные тарифы кратно превышают установленные. Ежегодные затраты на компенсацию разницы составляют более 9 млрд руб.

«Совместно с ПАО «РусГидро» мы запустили программу модернизации локальной генерации на основе АГЭК с привлечением частных инвестиций, в рамках которой ООО «Группа ЭНЭЛТ» планирует строительство и реконструкцию 29 современных энергетических комплексов вместо устаревших дизельных электростанций, в период 2022-2024гг., ввел в эксплуатацию 7 АГЭК. Создание завода по производству генерирующего оборудования позволит оптимизировать затраты компании и масштабировать программу, в том числе на другие регионы Дальнего Востока», - сказал Кирилл Бычков.

«Инновационный инжиниринговый центр» разработал механизм «доращивания» и занимается его внедрением в партнерстве с крупными корпорациями. Данный механизм применяется в государственной грантовой программе (ее оператором выступает АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций» - АНО «ЦПИИ»), которая стала важнейшим элементом импортозамещения и повышения технологического суверенитета отечественной промышленности. Она направлена на поддержку зрелых технологических компаний, разрабатывающих инновационную продукцию под требования российских корпораций. В рамках этой программы «Инновационный инжиниринговый центр» оказал содействие выстраиванию взаимодействия ООО «Группы ЭНЭЛТ» и «ПАО РусГидро».

«Мы видим высокий потенциал в развитии технологии АГЭК для решения государственных задач, направленных на развитие территорий Дальнего Востока и Арктики, а также продвижение данного комплексного продукта на зарубежные рынки, включая страны Азиатско-Тихоокеанского региона», - сказал Роман Неуступкин.