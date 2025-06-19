Энергетики «Пензаэнерго» присоединили к сетям более 600 объектов малоэтажной жилой застройки

Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению (ТП) за 5 месяцев. Всего за отчетный период новым потребителям выдано 35,2 МВт мощности. Компания исполнила свои обязательства по 219 договорам с юридическими и по 742 договорам с физическими лицами. При этом было построено и реконструировано 27 км распределительных сетей 6-10/0,4 кВ, 8 ТП 10/0,4 кВ общей мощностью 2400 кВА. Также энергетики смонтировали 931 прибор и измерительных комплексов учета.

Самые крупные среди присоединенных объектов – электрооборудование мощностью 4,9 МВт для обеспечения электроэнергией многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями в Пензенском районе, ТП-10/0,4 кВ мощностью 1,2 МВт для электроснабжения двух 17-этажных жилых домов в Пензе, электрооборудование для двух складских объектов в Пензе и Пензенском районе общей мощностью 1,7 МВт, ТП-10/0,4кВ мощностью 0,6 МВт для электроснабжения производственного предприятия.

Также среди присоединенных объектов – 614 единиц малоэтажной жилой застройки (индивидуальные жилые, дачные или садовые дома), 95 гаражей, 28 антенно-мачтовых сооружений и базовых станций сотовой связи, 19 участков освещения дорог и тротуаров, а также объектов управления уличным освещением. Помимо этого, к сетям компании присоединены административные здания, артезианские скважины, магазины, склады, автостоянки, объекты сельского хозяйства и др.