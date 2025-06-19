ОЭЗ «Завидово» свяжут с Москвой кратчайшим железнодорожным путем

Новый транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Завидово» создается в Конаковском округе Тверской области. Главгосэкспертиза России одобрила второй этап проекта, предполагающий строительство железнодорожной линии от Октябрьской железной дороги до проектируемого ТПУ.

Транспортный узел свяжет между собой водный, автомобильный и железнодорожный транспорт на подъезде к популярному месту отдыха в селе Завидово в 50 км от Твери и в 100 км от Москвы. Помимо развития турбаз и пансионатов, построенных еще в 1950-е годы, здесь создается всесезонный курорт мирового уровня. Инвестиционный проект реализуется в составе особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Завидово» - единственной ОЭЗ подобного типа в Центральном федеральном округе.

«Участок новой электрифицированной железнодорожной линии на подъезде к курорту Завидово будет примыкать к перегону Конаковский Мох – Решетниково Октябрьской железной дороги, на территории Конаковского района Тверской области. Общая длина укладываемых путей составит 11,85 км», - сообщила главный эксперт проекта Елена Бутырина.

По проекту также возведут железнодорожный путепровод длиной около 51,3 м, а на остановочном пункте - пассажирское здание вместимостью 100 человек. На пассажирской платформе установят навес, три лестничных схода, пандус для маломобильных посетителей курорта. Кроме того, здесь планируется строительство производственных объектов и линий связи для обслуживания пассажирских поездов.

По расчетным показателям, по окончании строительства железнодорожной ветки на участке Москва Октябрьская-Пассажирская – ТПУ «Завидово» будут курсировать до четырех пар поездов в сутки, что позволит обеспечить доставку на курорт 2000 пассажиров.

Застройщик - Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области». Генеральный проектировщик – ООО «Дорожная строительная компания».