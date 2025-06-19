«Гут Трейлер» инвестирует 670 млн рублей в производство в Новгородской области

Инвестор «Гут Трейлер» планирует масштабную модернизацию существующего производства прицепов и полуприцепов в Новгородской области. Целью проекта является значительное расширение производственных мощностей, внедрение современного оборудования и передовых технологий, что позволит увеличить объемы выпускаемой продукции и расширить ее ассортимент.

Инвестиционное соглашение о сотрудничестве между правительством Новгородской области и ООО «Гут Трейлер» подписано сегодня, 18 июня, на Петербургском международном экономическом форуме. Свои подписи под документом поставили временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов и генеральный директор компании «Гут Трейлер» Рудольф Мердиан.

Так, в рамках проекта планируется модернизация сварочного и заготовительного цехов с изменением конструкции зданий, заменой инженерных сетей и коммуникаций, а также созданием современной производственно-технологической цепочки, строительство нового цеха окончательной сборки с дробеструйными и покрасочными участками; возведение новых складских помещений, подготовка земельного участка с заменой инженерной инфраструктуры для размещения склада готовой продукции.

«Компания «Гут Трейлер» демонстрирует стабильный рост, расширяет производство, создает новые рабочие места для новгородцев. Реализация инвестиционного проекта позволит внедрить в производство новые технологии и увеличить объемы выпускаемой продукции», – отметил Александр Дронов.

Благодаря новому инвестиционному проекту будет дополнительно создано не менее 120 высокоэффективных рабочих мест. Объем инвестиций составит 670 млн рублей. Его реализация запланирована на 2029 год.

На рынке сложной прицепной техники компания «Гут Трейлер» работает семь лет. За это время создано собственное производство, способное конкурировать с зарубежными компаниями.

«То, что мы нацелены на модернизацию предприятия, говорит о стабильном развитии компании, которое стало возможным, благодаря благоприятному инвестиционному климату, созданному в регионе правительством Новгородской области. Подписанное соглашение о намерениях позволит расширить совместное сотрудничество по многим актуальным направлениям», – сказал Рудольф Мердиан.

По информации пресс-центра правительства Новгородской области.