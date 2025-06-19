«Россети Центр и Приволжье» завершили работы по проекту «Чистое небо» на одной из видовых улиц Нижнего Новгорода

19 июн. 2025, 16:30
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
Россети Центр и Приволжье
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Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» перевели в кабельное исполнение сети уличного освещения около одной из главных достопримечательностей города – Нижегородской ярмарки.

Работы проводились в рамках проекта «Чистое небо», его суть — убрать провода под землю, чтобы улучшить внешний облик улиц, сделать город более благоустроенным и красивым.

Переустройство освещения выполнялось на улицах Керченская, Самаркандская, Совнаркомовская и Ярмарочный проезд. Энергетики заменили 120 железобетонных опор освещения на более эстетичные металлические многогранные и смонтировали 219 светодиодных светильников. В подземные коммуникации переведены более 4 км воздушных линий электропередачи.

Прокладку кабеля проводили методом горизонтально-направленного бурения, чтобы сохранить целостность покрытия. Также в целях сохранения эстетического облика было выполнено благоустройство территории.

 

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