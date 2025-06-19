Ростех в партнерстве со Сбером будет развивать энергосистему Юга России

Компания «Технопромэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех) и Сбер заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии и укреплении сотрудничества, в том числе в рамках проектов по развитию энергетической системы Южного Федерального округа.

Подписание прошло на Петербургском международном экономическом форуме.

«Сбер — ключевой финансовый партнер «Технопромэкспорта». Этим соглашением мы не просто продолжаем совместную работу — мы формируем долгосрочную стратегию по наращиванию энергетического потенциала Юга России. Новые генерирующие мощности станут важным элементом инфраструктуры региона, обеспечивая его надежную энергетическую устойчивость на годы вперед. Проект имеет не только промышленное, но и социально-экономическое значение. Он будет способствовать модернизации энергосистем, повышению качества жизни граждан и созданию новых рабочих мест», — сказал генеральный директор «Технопромэкспорта» Александр Пронин.

В октябре 2024 года «Технопромэкспорт» ввел в эксплуатацию ТЭС «Ударная», проект строительства которой был реализован в тесном сотрудничестве со Сбером и госкорпорацией ВЭБ.РФ. В составе объекта впервые применена отечественная газовая турбина большой мощности ГТД-110М производства Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха. Ввод в эксплуатацию «Ударной» повысил надежность энергоснабжения потребителей Краснодарского края, Республики Крым и внес значительный вклад в укрепление энергетической безопасности страны. Станция питает жилищно-коммунальный сектор и промышленные предприятия и обеспечивает рабочими местами более 280 человек.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. В этом году основной темой стало укрепление экономического суверенитета, развитие национальных финансовых систем и вопросов технологической независимости.