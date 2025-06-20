Алиханов: ГОК для получения феррониобия закроет потребность России в этом сырье

Компания "СТ-Элемент" планирует строительство в Иркутской области ГОКа и металлургического завода для получения феррониобия, это позволит полностью обеспечить потребности РФ в таком виде сырья. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью ТАСС на полях ПМЭФ.

"В стадии реализации находится проект по освоению Большетагнинского месторождения в Иркутской области. "СТ-Элемент" запланировано строительство горно-обогатительного комбината и металлургического завода с получением феррониобия, что позволит полностью обеспечить потребности РФ в этом виде сырья", - сказал он.

Такой вид сырья востребован в металлургии для производства специальных марок сталей, сверхпроводников и электромагнитов, добавил министр.

ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме работают тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.