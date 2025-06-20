Энергетики повысили надежность электроснабжения Талинского нефтяного месторождения

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции «КНС-5» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Питающий центр обеспечивает электроснабжение Талинского месторождения углеводородов. Стоимость технических мероприятий составила 10,6 млн рублей.

На энергообъекте выполнен капитальный ремонт ключевого оборудования – силового трансформатора мощностью 40 МВА. Энергетики осуществили ревизию активной части, заменили высоковольтные вводы, газовое и струйное реле, а также воздухоосушители, маслоуказатели и резиновые уплотнители. В рамках работ специалисты обновили системы охлаждения и контроля температуры, а также провели регенерацию трансформаторного масла. Плановые технические мероприятия на подстанции завершились успешными высоковольтными испытаниями.

«Россети Тюмень» непрерывно совершенствуют функционирование электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Своевременно выполненные на питающем центре работы позволили повысить надежность электроснабжения месторождения, которое входит в состав одной из крупных нефтегазодобывающих территорий России – Красноленинский свод.