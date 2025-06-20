130 млрд рублей инвестируют в развитие трамвайной системы Санкт-Петербурга

На XXVIII Петербургском международном экономическом форуме Сбер, Правительство Санкт-Петербурга и группа компаний Нацпроектстрой и заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие трамвайной сети города. Подписи под документом поставили Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор «Нацпроектстроя» Алексей Крапивин.

Планируется создание новых трамвайных маршрутов вдоль улицы Софийской, Южной широтной магистрали, Волхонского шоссе и до города-спутника «Южный». Общий объём инвестиций может превысить 130 млрд рублей. Выполнение этих планов улучшит транспортную доступность строящихся кварталов и снизит нагрузку на дорожную сеть.

Алексей Крапивин, генеральный директор «Нацпроектстроя»:

«Сегодня Нацпроектстрой реализует в Санкт-Петербурге ряд крупных инфраструктурных проектов. Мы строим Большой Смоленский мост, участвуем в создании первой в стране выделенной высокоскоростной магистрали, реконструируем объекты метрополитена. Совместный проект по расширению сети трамвайных маршрутов призван значительно улучшить транспортную доступность южных районов города».

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Сбер делает ставку на будущее Санкт-Петербурга — города, где комфортная городская среда становится драйвером экономического роста. Новые трамвайные линии — это инвестиции в качество жизни горожан. Мы видим, как современная инфраструктура меняет город: уже сегодня наши совместные проекты, включая ВСМ Москва — Петербург, задают новые стандарты мобильности. Новый проект станет ещё одним шагом к созданию интегрированной транспортной системы мегаполиса — удобной, технологичной и экологичной».

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга: