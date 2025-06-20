Александр Новак: Россия остаётся крупнейшим инвестором для Казахстана, прирост инвестиций в 2024 году составил 25%

Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак на площадке Петербургского международного экономического форума встретился с Первым заместителем Премьер-министра Казахстана Романом Скляром.

«Рассматриваем Казахстан в качестве нашего ближайшего союзника и стратегического партнёра, – подчеркнул Александр Новак. – Успешно развивается сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах, реализуются масштабные совместные проекты в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и цифровой экономике. Россия остаётся крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику, прирост инвестиций в 2024 году составил 25% к уровню 2023 года».

Он высоко оценил взаимодействие России и Казахстана в формате сделки ОПЕК+, которое вносит решающий вклад в обеспечение стабильности и предсказуемости мирового нефтяного рынка. Вице-премьер призвал продолжить координацию коллективных действий в рамках ОПЕК+, так как они отвечают долгосрочным национальным интересам и способствуют укреплению экономик стран – участниц сделки.

Стороны обсудили расширение российско-казахстанского сотрудничества в электроэнергетической и нефтегазовой сферах, а также условия поставок российских нефти и газа в Казахстан и транзитом через его территорию.

Александр Новак пригласил Романа Скляра и делегацию Казахстана принять участие в ежегодном международном форуме «Российская энергетическая неделя», который пройдёт с 15 по 17 октября в Москве.