Башкирские сетевики повышают надежность энергоснабжения пригородов Уфы

В июне ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») приступило к капитальному ремонту линий электропередачи всех классов напряжения. Так, в течение 2025 года по всей территории Башкирии компания планирует отремонтировать около 400 км ЛЭП 6-10 кВ, затратив более 116 млн рублей. Это замена стоек опор, траверс, изоляторов, голого провода – на самонесущий изолированный провод (СИП) и т.п.

Большая часть работ будет проведена в пределах Уфимской агломерации. Это связано с тем, что вблизи башкирской столицы расширяются границы населенных пунктов. Новые микрорайоны и кварталы требуют увеличения пропускной способности распределительной сети 6-10 кВ.

Одним из центров новой жилищной застройки является Кушнаренковский район к западу от г. Уфы. В райцентре - с. Кушнаренково – на бывших сельскохозяйственных землях активно застраивается новый микрорайон Андреевский. Буквально на глазах здесь поднимаются как частные дома для новоселов, так и многоквартирные. Недавно в микрорайоне начали работать районная больница, детский сад и другие объекты социальной инфраструктуры. И энергетики сейчас занимаются капремонтом ВЛ 10 кВ, фидер 129 подстанции «Кушнаренково». Они демонтируют траверсы с одинарным креплением проводов к изоляторам, устанавливая взамен новые траверсы с двойным креплением проводов. Это позволит существенно повысить надежность энергоснабжения потребителей, а также безопасность населения.

В этом году в Кушнаренковском РЭС ПО «Центральные электрические сети» ООО «Башкирэнерго» планируют провести капитальный ремонт 8,7 км воздушных ЛЭП 6-10 кВ. Тем самым, существенно повысится надежность энергоснабжения в четырех населенных пунктах района: Кушнаренково, Старые Камышлы, Среднее Акбашево, Старо-Баскаково.