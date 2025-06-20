Филиал ПАО «Россети» установил современные цифровые защиты на ключевом энергообъекте Томска

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири модернизировал устройства релейной защиты и автоматики на подстанции 220 кВ «ГПП-220» имени А.А. Рыбина. Проект позволил повысить надежность электроснабжения населения и предприятий Томска, в том числе одного из крупнейших в стране производителей полимеров. Инвестиции составили 47 млн рублей.

Оборудование предназначено для защиты заходящих на подстанцию линий электропередачи от коротких замыканий. Взамен микроэлектронной аппаратуры установили четыре шкафа микропроцессорных устройств российского производства. Среди их преимуществ – встроенные функции регистрации аварийных событий и самодиагностики, а также длительный срок службы.

Объект, на котором прошла модернизация, входит в число основных центров электроснабжения Томска. В мае 2025 года в рамках празднования 80-летия Победы ему было присвоено имя Александра Алексеевича Рыбина, героя Великой Отечественной войны и заслуженного энергетика СНГ, всю жизнь проработавшего в электросетях региона.