«Мегафон» завершает строительство крупнейшего в Сибири ЦОД

час назад
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
Коммерсантъ
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Сотовый оператор «Мегафон» завершает строительство центра обработки данных (ЦОД) в Новосибирске. Мощность дата-центра — 5МВт с возможностью дальнейшего масштабирования до 20 МВт. Он включает пять залов, которые планируется запускать поэтапно, первый рассчитан на 50 стойко-мест, сообщил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) генеральный директор «Мегафона» Хачатур Помбухчан.

«Мы завершаем строительство центра обработки данных на площадке промышленно-логистического парка, который станет крупнейшим в восточной части России», – прокомментировал Хачатур Помбухчан.

По словам министра цифрового развития и связи новосибирской области Сергея Цукаря, проект по строительству центра обработки данных «Мегафона» в Новосибирске находится в активной стадии, строительные работы на этапе завершения, в настоящее время начался монтаж инженерного оборудования.

Как писал «Ъ-Сибирь» ранее, в строительство нового ЦОДа оператор планировал инвестировать 2,1 млрд руб.

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