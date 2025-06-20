«НЭК» инвестирует 3,5 млрд в развитие производства в Липецкой области
Соглашение о сотрудничестве подписали сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и Дмитрий Филатов – председатель Совета директоров АО «Национальная энергетическая компания» («НЭК»), в состав которого входит ООО «Липецкий завод высоковольтного оборудования».
ООО «Липецкий завод высоковольтного оборудования» – инвестиционный проект, созданный с целью освоения технологии локализации производства инновационной промышленной продукции комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ) на классы напряжений от 110кВ до 500кВ на территории Российской Федерации. Инвестиции АО «НЭК» составят порядка 3,5 млрд. рублей в строительство и оснащение новой производственной площадки в ОЭЗ «ППТ Липецк». На предприятии будет создано более 200 рабочих мест.
«Проект по локализации производства КРУЭ имеет критическое значение для энергетической безопасности России. Он позволит не только обеспечить отечественные энергетические компании современным высокотехнологичным оборудованием, но и создаст новые высококвалифицированные рабочие места, стимулируя развитие инноваций в отрасли. Мы уверены в успехе проекта и прилагаем все усилия для его своевременной и качественной реализации», – отметил Дмитрий Филатов.