«НЭК» инвестирует 3,5 млрд в развитие производства в Липецкой области

Соглашение о сотрудничестве подписали сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и Дмитрий Филатов – председатель Совета директоров АО «Национальная энергетическая компания» («НЭК»), в состав которого входит ООО «Липецкий завод высоковольтного оборудования».

ООО «Липецкий завод высоковольтного оборудования» – инвестиционный проект, созданный с целью освоения технологии локализации производства инновационной промышленной продукции комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ) на классы напряжений от 110кВ до 500кВ на территории Российской Федерации. Инвестиции АО «НЭК» составят порядка 3,5 млрд. рублей в строительство и оснащение новой производственной площадки в ОЭЗ «ППТ Липецк». На предприятии будет создано более 200 рабочих мест.