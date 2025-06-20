Нацпроектстрой построит Северный обход Омска

На площадке ПМЭФ-2025 АО «Дороги и Мосты» (входит в Нацпроектстрой) и ООО «ИНФРАГЧП-А» (ГПБ-Инфраструктурный Холдинг) заключили договор о строительстве автомобильной дороги «Северный обход г. Омска».

Подписи под документом поставили генеральный директор АО «ДиМ» Михаил Григорьев и глава ООО «ИНФРАГЧП-А», вице-президент Газпромбанка Константин Попов. Проект будет реализован на основе государственно-частного партнерства, в форме концессии. Проектная документация на строительство платной скоростной автомобильной дороги уже получила положительное заключение государственной экспертизы.

«Нацпроектстрой имеет значительный опыт успешной реализации масштабных инфраструктурных проектов на условиях ГЧП. Мы готовы приступить к работам в ближайшее время, чтобы уже в 2028 году на этом участке было открыто движение», – отметил Михаил Григорьев.

«Это подписание – достойное продолжение давнего сотрудничества #МЕГАИГРОКа с группой Нацпроектстрой, одним из крупнейших строительных холдингов полного цикла в России, доказавшим способность успешно воплощать амбициозные проекты государственной важности. Уверен, что партнерство будет взаимовыгодным и послужит важнейшим условием бесперебойной реализации долгожданного проекта», – сказал Константин Попов.

В составе масштабного проекта предполагается строительство двух мостов через Иртыш и Омь, а также пяти развязок и девятнадцати путепроводов.

«Северный обход» соединит две федеральные автодороги в объезд города. Участок пройдет от трассы «Тюмень – Омск» у поселка Камышловский до примыкания к трассе «Омск – Новосибирск» у поселка Зеленая Роща. Он станет одним из отрезков строящейся дороги М-12 «Восток» («Москва – Тюмень»), а также частью перспективного маршрута из Санкт-Петербурга во Владивосток с выходом на Китай и Монголию.

Дорога сократит пробег транзитного транспорта по маршруту «Тюмень – Новосибирск» более чем на двадцать километров, уменьшит экологическую нагрузку на областной центр и даст развитие логистическому потенциалу всего региона.