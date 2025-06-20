«Россети Ленэнерго» заключили соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича

Соглашение, подписанное на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), предусматривает взаимодействие в области разработки и внедрения новых российских технологических решений, а также подготовки кадров для электроэнергетики.

Подписи под документом поставили генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин и ректор университета Руслан Киричек.

В рамках соглашения стороны договорились о развитии всестороннего сотрудничества для решения приоритетных задач в области модернизации электроэнергетической отрасли и ее качественного кадрового обеспечения.

Среди ключевых направлений сотрудничества: подготовка специалистов, соответствующих потребностям электросетевого комплекса; повышение квалификации и переподготовка электроэнергетиков; методологическое обеспечение образовательной деятельности корпоративной учебной базы «Россети Ленэнерго»; реализация инновационных проектов. Кроме того, стороны будут взаимодействовать в области ранней профессиональной ориентации школьников, адаптации студентов и молодых специалистов.

«Современный электросетевой комплекс требует высокого уровня профессиональных компетенций работников, в том числе в области IT, связи и информационной безопасности. Компания «Россети Ленэнерго» уделяет особое внимание квалификации своего персонала и ведет системную работу с учебными заведениями, нацеленную на подготовку кадров, соответствующих актуальным отраслевым тенденциям. Уверен, что взаимодействие с Университетом имени Бонч-Бруевича – одним из ведущих технических вузов России – позволит вывести этот процесс на качественно новый уровень», – отметил Игорь Кузьмин.

«Сотрудничество с «Россети Ленэнерго» будет способствовать созданию новой модели подготовки кадров для электросетевого комплекса. Университет готов делиться экспертизой в области обучения высококлассных инженеров и IT-специалистов, предлагать самые актуальные образовательные программы для сотрудников компании, в том числе реализуемые на площадке Цифровой кафедры СПбГУТ. Будем рады внести свой вклад в поддержку кадрового потенциала энергетической отрасли!», – отметил Руслан Киричек.

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича» – флагманский вуз Минцифры России, признанный лидер в области подготовки специалистов для отрасли связи, телекоммуникаций и ИТ, один из сильнейших технических вузов России, где готовят специалистов по всем уровням обучения – от среднего профессионального до аспирантуры. В 2024 году университет вошел в программу стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» в статусе кандидата. Была проведена масштабная реструктуризация факультетов и кафедр в целях соответствия программе «Приоритет-2030».

Университет объединяет пять факультетов, два института, военный учебный центр, а также колледжи телекоммуникаций в Санкт-Петербурге, Смоленске и Архангельске. Здесь действуют Центр трансфера технологий и Цифровая кафедра, а по итогам 2024 года вуз вошёл в топ-20 цифровых университетов Москвы и Санкт-Петербурга, в рейтинги ведущих IT-вузов страны.

В вузе реализуется 50 образовательных программ. Среди ключевых направлений подготовки – программная инженерия, информационная безопасность, электроника и связь, мехатроника и робототехника.

Осенью 2025 года СПбГУТ отметит 95-летие.