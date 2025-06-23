РЖД открыли движение по второму пути на перегоне БАМа Бодан – Тумнин

5 часов назад
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
РЖД
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Он расположен на линии Комсомольск-на-Амуре – Ванино в Хабаровском крае. Во время модернизации разъезд Людю закрыли, а два смежных участка объединили в один большой длиной 17 км. Это решение позволит везти больше грузов в порты на побережье Татарского пролива.

Объект строителям достался непростой: железная дорога здесь огибает подножие восточного склона хребта Сихотэ-Алинь и идёт вдоль берега реки Тумнин.

Для защиты путей от паводков обустроили бермы шириной до 3 м, водоотводные канавы и кюветы. Возвели 3 моста, один из которых длиной более 60 м. Всего переработано 104 тыс. м³ грунта.

Для комфорта местных жителей возле станции Тумнин установили 410 м шумозащитных экранов.

t.me/telerzd/6681

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