РЖД открыли движение по второму пути на перегоне БАМа Бодан – Тумнин

Он расположен на линии Комсомольск-на-Амуре – Ванино в Хабаровском крае. Во время модернизации разъезд Людю закрыли, а два смежных участка объединили в один большой длиной 17 км. Это решение позволит везти больше грузов в порты на побережье Татарского пролива.



Объект строителям достался непростой: железная дорога здесь огибает подножие восточного склона хребта Сихотэ-Алинь и идёт вдоль берега реки Тумнин.



Для защиты путей от паводков обустроили бермы шириной до 3 м, водоотводные канавы и кюветы. Возвели 3 моста, один из которых длиной более 60 м. Всего переработано 104 тыс. м³ грунта.



Для комфорта местных жителей возле станции Тумнин установили 410 м шумозащитных экранов.

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