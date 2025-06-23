Завод алюминиевой упаковки в Ульяновской области продолжает расширять производство

Губернатор Алексей Русских и президент группы «Арнест» Алексей Сагал обсудили ход реализации инвестпроекта на площадке ПМЭФ-2025.

В настоящее время на заводе компании «Арнест Упаковочные Решения» в Ульяновске продолжается масштабная работа по расширению производства и инфраструктуры. На втором этапе реализации инвестпроекта осуществляется запуск третьей производственной линии и строительство склада площадью 26 тыс. кв. м. Объём инвестиций превышает 5 млрд рублей.

«Новый завод запустили в марте 2024 года — это результат наших договоренностей и соглашения на ПМЭФ-2023. Проекту мы присвоили статус особо значимого. Сопровождаем его на всех этапах, добились для создания завода дополнительной федеральной поддержки. Сегодня обсудили следующий этап. На предприятии ведётся подготовка к запуску третьей производственной линии, а также строительство склада готовой продукции. Планируется, что новая линия начнёт работу в четвертом квартале этого года. В настоящее время на заводе трудятся порядка 200 жителей региона. Благодаря запуску новой линии будут созданы дополнительные рабочие места», - отметил Алексей Русских.

Для запуска третьей линии уже завершены монтаж и усиление фундаментов, подготовлена площадка для установки оборудования. Продолжаются работы по строительству склада: закончено устройство промышленных полов, закрыт периметр, выполнено подключение наружных инженерных сетей, ведётся монтаж внутренних систем – электроэнергии, пожарной сигнализации и вентиляции.

«Группа «Арнест» имеет большой опыт в развитии производственных мощностей. Запуск завода в Ульяновске — еще одно тому доказательство. Мы достроили завод в рекордно короткий срок, и всего спустя год значительно расширяем масштаб производства — инвестируем в мегалинию производительностью один млрд банок в год, что практически сопоставимо с объемом выпуска двух обычным линий. Уверен, что клиенты-производители напитков оценят наши усилия и в будущем российский рынок пополнится расширенным ассортиментом напитков в алюминиевой банке», — заявил Алексей Сагал.

Также стороны обсудили возможности и перспективы для запуска новых инвестиционных инициатив ГК «Арнест», связанных с производством парфюмерии, косметики и товаров для дома. Новые проекты могут быть реализованы в рамках формируемой особой экономической зоны промышленно-производственного типа на площадке индустриального парка «Заволжье».

На сегодняшний день режим ОЭЗ показывает себя одним из наиболее привлекательных для инвесторов, предлагая значительные налоговые льготы и доступ к развитой инфраструктуре. Это создает благоприятные условия для реализации масштабных проектов и способствует экономическому росту региона. Развитая инфраструктура, включающая современные транспортные узлы, энергетические сети и телекоммуникации, обеспечивает надежную основу для успешной деятельности предприятий.

«Для нас главный показатель состояния инвестклимата в регионе — то, что инвесторы, построившие заводы в Ульяновске, снова выбирают нашу территорию для реализации новых проектов. За 15 лет более 170 компаний реализовали свои инвестиционные проекты на территории Ульяновской области. За это время многие из них приняли повторное решение и продолжили осуществлять вложения в регион как в формате модернизации и расширения производства, так и в формате нового строительства. Мы рассчитываем сохранить эту тенденцию и продолжим создавать самые выгодные условия для развития бизнеса наших резидентов», - отметила генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Алина Абитова.

«Арнест Упаковочные Решения» - ведущий российский производитель алюминиевой упаковки для напитков. Компании принадлежит четыре завода по производству алюминиевой банки и единственный в России завод по производству алюминиевой крышки. Предприятия расположены в Московской, Ленинградской, Челябинской и Ульяновской областях.