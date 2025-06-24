ЧФМК и «Вологодские лесопромышленники» вложат 8,5 млрд руб. в комбинат ДСП

АО "Череповецкий фанерно-мебельный комбинат" (АО "ЧФМК") и группа компаний "Вологодские лесопромышленники" инвестируют 8,55 млрд рублей в реконструкцию Шекснинского комбината ДСП. Порядка 100 млн рублей компании намерены вложить в полигон промышленных отходов производства, сообщила пресс-служба губернатора Вологодской области.

"В 2025-2029 годах Череповецкий фанерно-мебельный комбинат совместно с группой компаний "Вологодские лесопромышленники" планирует реконструировать производство древесно-стружечных плит на базе Шекснинского комбината древесных плит. Общий объем инвестиций в проект составляет 8,55 миллиарда рублей. Его реализация позволит производить 450 тысяч кубометров ДСП", - говорится в сообщении.

Также планируется разместить полигон промышленных отходов, образующихся от деятельности АО "ЧФМК" и ООО "Фиброплит" - этот инвестпроект оценивается в 100 млн рублей. Для реализации масштабного инвестиционного проекта прорабатывается возможность предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов.

Производство посетил губернатор Георгий Филимонов.

"Череповецкий фанерно-мебельный комбинат входит в десятку крупнейших деревообрабатывающих предприятий России, а также является лидером среди производителей древесно-стружечных и ламинированных плит в стране. Будем содействовать расширению производства, что, в свою очередь, позволит создать более 200 новых рабочих мест в регионе. В планах - реализация новых инвестпроектов", - привела пресс-служба слова губернатора.

По его словам, продукция поставляется на экспорт, в том числе в Китай и Египет. Особое внимание завод уделяет экологичности производства.

"Здесь построили новую паровую котельную на базе комплекса, работающего на биотопливе. Будем продолжать укреплять наше государственно-частное партнерство, совместными усилиями содействовать развитию Вологодской области", - сказал Филимонов.

В целом для реализации инвестпроектов Череповецкому фанерно-мебельному комбинату выделены лесные ресурсы в объеме 225,18 тыс. кубометров, а общая расчетная лесосека предприятия составляет 345,9 тыс. кубометров. В 2024 году комбинат произвел 135,6 тыс. кубометров фанеры, 263,8 тыс. кубометров ДСП и 37,1 тыс. кубометров пиломатериалов.