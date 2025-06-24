На Чукотке до 2030 года модернизируют шесть аэропортов

Модернизацию шести аэропортов на Чукотке проведут до 2030 года, в том числе - в самых удаленных селах округа. На эти цели из федерального бюджета будет выделено свыше 33 млрд рублей, сообщил ТАСС руководитель окружного департамента промышленной политики Ярослав Мамонов.

"В рамках федерального проекта "Развитие опорной сети аэродромов" нацпроекта "Эффективная транспортная система" на Чукотке с 2025 по 2030 годы планируется провести реконструкцию шести аэропортов. На эти цели из федерального бюджета планируется выделить 33,2 млрд рублей", - рассказал Мамонов.

По его словам, в список объектов для модернизации входят аэропорты Марково, Лаврентия, Залив Креста, Кепервеем, Анадырь и Провидения.

"В настоящий момент, Министерство транспорта России и Министерство экономического развития России проводят оценку эффективности использования этих средств. Правительство округа предоставляет необходимые документы для этой оценки, чтобы обеспечить положительное решение о реализации проектов до 2030 года и избежать задержек в их выполнении", - рассказал агентству руководитель профильного департамента.

В правительстве Чукотки рассказали ТАСС, что также в настоящий момент за счет средств федерального бюджета осуществляется реконструкция аэропорта Беринговский и строительство его новой инфраструктуры. Работы планируется завершить до конца 2026 года.

Кроме этого, Росавиацией запланировано строительство быстровозводимого служебно-пассажирского здания в аэропорту Певек пропускной способностью до 100 пассажиров в час. Контракт на проведение работ с подрядчиком уже заключен.

В марте 2025 года на Международном арктическом форуме президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержки в Арктике авиационной сети от крупных и средних аэродромов до небольших посадочных площадок. Президент отдельно отметил, что в арктических населенных пунктах необходимо обеспечить и работу санитарной авиации.

Об организации пассажирских авиаперевозок на Чукотке

Из-за сложных географических и климатических особенностей основным элементом транспортного комплекса Чукотки является круглогодично работающий воздушный транспорт, обеспечивающий перевозки пассажиров и грузов внутри округа и за его пределами. Аэропорты Чукотки связаны регулярным магистральным сообщением с другими регионами страны, местными воздушными линиями - с районными центрами, национальными селами. Авиакомпания "Чукотавиа" имеет в своем составе 10 аэропортов, в том числе 2 аэропорта федерального значения - Анадырь, Певек. Статус международного имеют аэропорты Анадырь и Провидения.