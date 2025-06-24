Энергетики «Россети Сибирь» планово ремонтируют сети в селах Хакасии

В этом году энергетики филиала «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго» реализуют ремонтную программу в самых проблемных точках населенных пунктов Хакасии. Мероприятия разработаны специалистами для конкретных адресатов.



План работ энергетиков на 2025 год в республике Хакасия сформирован в условиях вынужденной оптимизации мероприятий в рамках ремонтной программы «Россети Сибирь». Но даже небольшой объем работ в сетях сводит к минимуму риск отключений электроэнергии и позволяет энергетикам подготовить энергообъекты к зиме.



В Аскизском районе в селе Бельтирское энергетики «Хакасэнерго» отремонтировали сети для жителей двух улиц. На днях сотрудники Аскизского РЭС заменили 4 стойки и отрегулировали стрелы провиса провода в пролетах опор на улицах Береговая и Заозерная. Ещё для четырех населенных пунктах Аскизского района выправлены 9 железобетонных опор и отрегулированы стрелы провиса провода по воздушной линии 10 киловольт. Эти мероприятия повысили надежность и улучшили качество электропитания потребителей аалов Усть-База, Верхняя База, Бейка и села Нижняя База.



В общей сложности по Хакасии энергетики отремонтируют 1,7 километров линий электропередачи различного класса напряжения: из них максимально возможно ремонтами охвачены высоковольтные ЛЭП.