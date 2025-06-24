Президиум Научно-технического совета ПАО «Россети» обсудил перспективные технологии для сетевого комплекса

Состоялось первое в 2025 году заседание Президиума Научно-технического совета ПАО «Россети».

Мероприятие провел председатель совета, ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев. Участвовали заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов, представители Минэнерго России, Российской академии наук, производителей инновационного оборудования, ведущих отраслевых научных институтов, а также профильных учебных заведений.

Члены президиума обсудили использование современных технологий при строительстве протяженных транзитов для электроснабжения дефицитных регионов и усиления межсистемных связей. В ходе дискуссии рассмотрены основные мировые тенденции в данной сфере, проведены сравнения характеристик решений на различной технологической базе, проанализированы возможности отечественных производителей.

Также участники обсудили лучшие практики и направления применения технологии искусственного интеллекта в электроэнергетике. По результатам отмечена целесообразность создания рабочей группы для рассмотрения перспективных проектов по повышению надежности, доступности и качества предоставляемых услуг сетевого комплекса, а также эффективности бизнес-процессов с использованием ИИ.