«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения Федоровского месторождения в Югре

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре «Россети Тюмень» завершили плановый капитальный ремонт подстанции 110 кВ «Федоровская». Центр питания обеспечивает электроэнергией одноименное нефтегазоконденсатное месторождение, разработку которого ведет компания «Сургутнефтегаз». Стоимость мероприятий составила свыше 3 млн рублей.

В рамках производственной программы «Россети Тюмень» проведен капремонт ключевого оборудования подстанции – силового трансформатора мощностью 25 МВА. С помощью автокрана энергетики выполнили подъем съемного стального корпуса массой 9 тонн и провели ревизию основных узлов агрегата. Кроме того, специалисты обновили запорную арматуру и термосигнализатор, а также отобрали пробы трансформаторного масла для анализа его эксплуатационных свойств. Технические мероприятия на питающем центре завершились успешными высоковольтными испытаниями.

«Россети Тюмень» уделяют существенное внимание подготовке электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО к отопительному сезону. Выполненный на подстанции капитальный ремонт оборудования повысил надежность электроснабжения Федоровского нефтяного месторождения, которое входит в число крупнейших центров добычи углеводородов России.