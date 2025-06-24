«Россети» открыли в Чувашии подстанцию для электроснабжения нового технопарка

Пуск энергообъекта приурочен к празднованию 105-летия региона. В мероприятии участвовали Глава Чувашской Республики Олег Николаев и Генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов.

Подстанция «Технопарк», оснащенная двумя трансформаторами по 63 МВА, предназначена для электроснабжения потребителей в особой экономической зоне «Новочебоксарск». На объекте установлены современные элегазовые выключатели и трансформаторы тока, средства телемеханики и связи, микропроцессорные устройства релейной защиты, выполнены заходы ЛЭП 110 кВ. Все оборудование изготовлено отечественными предприятиями.

Сумма инвестиций «Россети Волга» в проект составила более 1 млрд рублей.

Перед стартом мероприятия на подстанции почетным гостям продемонстрировали энергооборудование. Затем началось торжественное открытие энергообъекта.

«Новая подстанция в городе Новочебоксарске – это важнейший элемент энергетической инфраструктуры. Ее строительство обусловлено необходимостью обеспечить энергией растущие промышленные площадки индустриального парка. Здесь уже началась реализация проектов по выпуску современной продукции мирового уровня. Все это способствует формированию технологической независимости и повышению конкурентоспособности российской промышленности. Подстанция построена с использованием новейших технологий и соответствует самым строгим международным требованиям ESG-повестки, минимизируя воздействие на окружающую среду. Важно и то, что все оборудование подстанции создано отечественными производителями, а инженерные решения разработаны чувашскими специалистами», – подчеркнул Олег Николаев.

Реализация проекта стала возможной благодаря слаженной работе специалистов ПАО «Россети Волга», проектных институтов и подрядных организаций. Общими усилиями ввод объекта в эксплуатацию выполнен в опережающем порядке.

«Открытие подстанции «Технопарк» – это не только важный шаг в развитии энергетической инфраструктуры, но и залог дальнейшего процветания и социально-экономического роста Чувашской Республики. Энергообъект гарантирует надежное электроснабжение индустриального парка, способствуя привлечению инвестиций. Это вклад в будущее региона», – отметил Александр Гаврилов.

Также Генеральный директор ПАО «Россети Волга» отметил актуальность создания межвузовского инновационного кампуса в Чувашской Республике, в котором будет проводиться обучение будущих энергетиков. Он выразил всецелую поддержку позиции региона в развитии этого проекта.