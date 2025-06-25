Павел Сорокин принял участие в заседании комитета Госдумы РФ по развитию рынка газомоторного топлива

В ходе совместного заседания комитетов Государственной Думы, посвященного развитию рынка газомоторного топлива, Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин озвучил ключевые итоги работы ведомства с 2018 года и обозначил перспективы дальнейшего развития отрасли.

За последние пять лет потребление метана в транспортном секторе демонстрирует устойчивый рост: с 0,9 млрд куб. м в 2019 году показатель увеличился до 2,52 млрд куб. м в 2024 году. Вместе с тем, несмотря на действующие меры государственной поддержки, включая субсидии и стимулирующие программы, в отрасли сохраняется ряд системных вызовов. Среди них – низкая рентабельность газозаправочных станций, обусловленная их загрузкой (около 33%), снижающийся спрос на переоборудование транспорта под использование метана, а также дефицит инфраструктуры для заправки СПГ.

Как подчеркнул Павел Сорокин, разработанная «Концепция развития рынка газомоторного топлива в Российской Федерации на период до 2035 года» в настоящее время проходит завершающую стадию согласования. Соответствующий проект распоряжения направлен в Правительство.

В документе заложено несколько сценариев развития отрасли. В рамках целевого сценария прогнозируется, что совокупное потребление ГМТ к 2035 году достигнет 13,8 млрд куб. м, включая 8,4 млрд куб. м компримированного природного газа (КПГ) и 3,9 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ). Базовый сценарий предполагает более умеренный рост – до 6,22 млрд куб. м КПГ и 2,46 млн тонн СПГ.

Согласно прогнозам, основной объем потребления газомоторного топлива – около 70% от общего показателя - к 2035 году будет обеспечиваться автотранспортным сектором.

Минэнерго России продолжает системную работу по созданию условий для расширения использования метана в транспортной отрасли. В числе приоритетных направлений – повышение загрузки существующих АГНКС, стимулирование перевода коммерческого транспорта на КПГ и СПГ и ускоренное развитие производственной и заправочной инфраструктуры СПГ, в том числе вдоль существующих и перспективных международных транспортных маршрутов.