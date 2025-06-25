Приоритетные транспортные проекты Вологодской области обсудили в Минтрансе России

Министр транспорта Роман Старовойт провел встречу с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым, в ходе которой обсуждались ключевые для региона направления транспортного развития.

Одной из главных тем стало развитие дорожного хозяйства. Строительство мостового перехода через реку Вологду в районе улицы Некрасова началось в 2023 году по поручению Президента России. Этот проект станет важным элементом улучшения транспортной инфраструктуры города, соединяя заречную и центральную части Вологды. Протяженность моста составит 1,6 км, там будет четыре полосы движения, что обеспечит высокую пропускную способность и значительно упростит перемещение жителей.

Кроме того, особое внимание было уделено развитию аэропортового комплекса Вологды, что также будет способствовать укреплению транспортной инфраструктуры региона.

В 2024 году при поддержке Минтранса регион получил 62 новых автобуса. В соответствии с указом Президента, в 2030 году доля общественного транспорта в нормативном состоянии в городах и агломерациях будет увеличена до 85%. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» предусмотрено продление программы льготного лизинга.