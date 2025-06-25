В бывшей промзоне Люблино планируют реализовать проект по программе комплексного развития территорий

На юго-востоке столицы реорганизуют участки бывшей промзоны Люблино общей площадью 28,37 гектара по программе комплексного развития территорий (КРТ). Проект решения опубликован на портале Правительства Москвы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Новый квартал с необходимой инфраструктурой для комфортной жизни, отдыха и работы создадут в Юго-Восточном административном округе столицы. Он появится в рамках реализации проекта комплексного развития части бывшей промзоны Люблино. Здесь предусмотрено строительство различной недвижимости, включая жилые, общественно-деловые и социальные объекты. Вложения в развитие площадки оцениваются в 91,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит порядка 205,5 миллиона рублей. Благодаря реализации проекта планируется создать 4,2 тысячи рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Реорганизуемая территория расположена на Люблинской улице (владение 82) и в Егорьевском проезде (владения 2–7). Недалеко находится станция Депо второго Московского центрального диаметра.

«Проект комплексного развития территории предусматривает строительство жилого квартала. На первых этажах домов появятся службы бытового сервиса и магазины. Инфраструктуру дополнят два центра общественно-делового назначения, многофункциональный деловой центр с торговой галереей, физкультурно-оздоровительный комплекс, ледовая арена, а также здания для организаций коммунального хозяйства. Всего здесь появится около 170 тысяч квадратных метров общественно-деловых и социальных объектов», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По программе КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находится 302 проекта комплексного развития территорий общей площадью около 4,2 тысячи гектаров. Эта работа ведется по поручению Сергея Собянина.