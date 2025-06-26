РЖД открыли движение по второму пути на бамовском перегоне Эльгакан – Заячий

Модернизируемый участок железной дороги находится на линии Хани — Тында в Амурской области. Здесь путь проложен вдоль русла реки Нюкжа. Для укладки путей протяжённостью 6,9 километра рабочие построили три моста.

Также была проведена защита железнодорожной инфраструктуры от последствий паводка путём обустройства водоотводящих сооружений: оборудовали систему кюветов и дренажных каналов, положили слой геотекстиля и реконструировали пять водопропускных труб.

Кроме того, во избежание деформации железнодорожного полотна летом оно было покрыто слоем охлаждающих каменных насыпей. После завершения всех работ планируется высадить свыше восьми тысяч молодых деревьев сибирской лиственницы Гмелина и выпустить мальков сазана в местные водоёмы.