В Омске планируют построить промышленный технопарк за почти 2 миллиарда рублей

6 часов назад
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
ksonline.ru
Авторы и источники / Правообладателям

Новый промышленный технопарк в сфере электронной промышленности «Электрон» должен появиться в омской Особой экономической зоне «Авангард». Стоимость проекта оценивается в 1,8 млрд рублей.

Как рассказал зампред правительства Омской области Андрей Шпиленко в своем ТГ-канале, новый промышленный технопарк «Электрон» планируется открыть к 2028 году. К настоящему моменту идет подготовка проектной документации; областные власти также намерены участвовать в конкурсе на получение господдержки.

Создание технопарка должно принести более 500 новых рабочих мест и дать импульс развитию высокотехнологичных производств в Омской области. Как сообщил Шпиленко, проект находится на личном контроле губернатора региона Виталия Хоценко.

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