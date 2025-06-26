«Россети Северный Кавказ» установили на ЛЭП Ставрополья свыше 420 птицезащитных устройств

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» с начала 2025 года установили на энергообъектах Ставропольского края 424 птицезащитных устройства (ПЗУ).

Диэлектрическими устройствами энергетики оснастили семь линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 35-110 кВ, трассы которых проходят через территории государственных природных заказников: «Александровский», «Бештаугорский», «Бугунтинский», «Баталинский», «Кумагорский» и «Лиман».

При установке ПЗУ специалисты использовали оборудование антиприсадочного типа. Данный вид устройств препятствует посадке и гнездованию птиц на траверсах и изоляторах линий электропередачи и защищает их от поражения электрическим током. Установка птицезащитных устройств на ЛЭП позволяет сохранить популяцию птиц и повысить надежность электроснабжения потребителей. Работы по оснащению линий электропередачи птицезащитными устройствами проводятся ежегодно в рамках ремонтной программы. До конца текущего года энергетики филиала смонтируют еще 336 ПЗУ на восьми ЛЭП Ставрополья.