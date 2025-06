«Русал» инвестирует в глиноземные производства для компенсации потерь поставок

"Русал" испытал шоковое сокращение поставок глинозема после потери Николаевского завода на Украине и производства глинозема в Австралии. Новые инвестиции в другие производства обеспечивают стратегические поставки. Об этом сообщил председатель совета директоров "Русала" Бернард Зонневельд в ходе годового собрания акционеров компании.

"Мы потеряли производство глинозема в Австралии из-за санкций, мы потеряли Николаевский глиноземный завод, который находится на Украине. Компания испытала шоковое сокращение поставок глинозема", - сказал он. "Русал" приобрел долю в заводе Wenfeng (Hebei Wenfeng New Materials), он дает 1,4 млн тонн глинозема компании, а также инвестировал в завод Pioneer (Pioneer Aluminium Industries Limited) в Индии. "Эти инвестиции обеспечивают стратегические поставки глинозема после потери поставок с QAL и НГЗ", - добавил глава совета директоров.

В марте 2025 года "Русал" сообщил, что договорился с группами компаний Pioneer и KCap о приобретении до 50% в управляющей глиноземным заводом в Индии Pioneer Aluminium Industries Limited. Ранее компания купила также 30% в капитале китайского производителя глинозема Hebei Wenfeng New Materials Co., Ltd, сумма сделки - $316 млн.

"Русал" является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России. Крупнейший акционер "Русала" с долей в 56,88% - En+ Group, основанная Олегом Дерипаской. "Суал партнерс" владеет 25,52% акций.