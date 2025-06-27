Алексей Миллер: Рассмотрены результаты работы Группы Газпром в 2024 году

«Собрание акционеров ПАО „Газпром“ состоялось. Рассмотрены результаты работы Группы Газпром в 2024 году. Они демонстрируют правильность выбранной стратегии, основанной на четком понимании ключевой роли газа в настоящем и будущем мировой экономики.

Одним из приоритетов ее развития остается стабильный доступ к чистой и эффективной энергии. Поэтому потребность в природном газе продолжит расти.

За пять месяцев 2025 года мировое потребление газа увеличилось на 20 млрд куб. м по сравнению с тем же периодом прошлого года. К 2050 году потребление газа в мире, по прогнозам, вырастет примерно на треть.

Наибольший вклад в увеличение спроса на газ обеспечит производство электроэнергии. Это связано, в том числе, с активным развитием центров обработки данных и индустрии искусственного интеллекта. Они требуют существенного объема мощностей и бесперебойного энергоснабжения.

Кроме того, из-за нестабильности работы ВИЭ газ необходим как балансирующий источник энергии.

Одним из масштабных проектов „Газпрома“ является газопровод „Сила Сибири“ или „восточный“ маршрут. Суточные экспортные поставки в Китай по газопроводу с декабря прошлого года вышли на максимальный контрактный уровень.

Дальнейшее увеличение поставок в КНР обеспечит второй трубопроводный маршрут — „дальневосточный“. Он будет запущен в январе 2027 года, сейчас мы активно работаем над проектом.

„Сила Сибири“ — это одновременно и расширение рынка сбыта внутри страны. Потребление газа в России в 2024 году достигло нового рекордного уровня. В долгосрочной перспективе спрос, согласно прогнозам, будет еще выше. Ресурсная база „Газпрома“, крупнейшая в мире, позволяет обеспечить новых промышленных и бытовых потребителей.

Для повышения гибкости и расширения географии поставок требуется создание новых мощностей в транспортировке. Ключевой проект в этом направлении — „Восточная система газоснабжения“. Мы объединим газотранспортные мощности на востоке и западе России, в результате система газоснабжения страны будет единой от Балтики до Тихого океана.

Сейчас мы работаем над первым этапом — соединяем на Дальнем Востоке газопроводы „Сила Сибири“ и „Сахалин — Хабаровск — Владивосток“. Строительная готовность связующего газопровода „Белогорск — Хабаровск“ превышает 46%. В Западной Сибири мы ведем подготовку к созданию следующего участка „Восточной системы газоснабжения“ — между ХМАО и Томской областью.

В 72 субъектах России „Газпром“ развивает системы газоснабжения и газификации. В этом году мы завершаем выполнение масштабных программ на 2021–2025 годы и сейчас готовим документы на новый пятилетний срок. Количество регионов-участников вырастет до 75 — мы впервые подпишем программы с Красноярским краем, Еврейской автономной и Мурманской областями. А это значит, что количество потребителей у „Газпрома“ и в стране в целом продолжит увеличиваться.

В рамках догазификации газовые сети уже подведены к границам почти 1,3 миллиона домовладений по всей стране. Около 900 тысяч российских семей установили внутридомовое оборудование и стали потребителями газа.

Отмечу, что газ — продукт многофункциональный. Это не только востребованный энергоресурс, но и основа для производства продукции с добавленной стоимостью. Такая продукция пользуется большим спросом в самых разных отраслях экономики. Поэтому переработка — важное направление инвестиций „Газпрома“.

В настоящее время мы строим одни из крупнейших в мире газоперерабатывающих предприятий. Они укрепят позиции компании на внутреннем и внешних рынках. Работа идет полным ходом. Строительная готовность перерабатывающего комплекса в Ленинградской области — уже более 57%. На Амурском газоперерабатывающем заводе мы готовим к запуску пятую технологическую линию.

„Газпром“ продолжит реализацию масштабных инвестиционных проектов. Они способствуют достижению стратегических целей компании, создают дополнительные возможности для развития отечественного топливно-энергетического комплекса, экономики и социальной сферы».