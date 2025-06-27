На Ставрополье в 2026 году запустят новую солнечную электростанцию

Вторую солнечную электростанцию запустят на Ставрополье в 2026 году. Ее мощность составит 22 МВт, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Владимиров.

"На Ставрополье начнется строительство новой солнечной электростанции, теперь - в Нефтекумском округе. Соответствующее соглашение подписали с компанией ООО "Солерджи". Мощность будущей станции составит 22 МВт, площадь застройки - 19 гектаров. Планируем, что запуск объекта состоится в 2026 году", - написал Владимиров.

Он уточнил, что реализацию проекта курирует краевой Минпром.