На Ставрополье в 2026 году запустят новую солнечную электростанцию
Вторую солнечную электростанцию запустят на Ставрополье в 2026 году. Ее мощность составит 22 МВт, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Владимиров.
"На Ставрополье начнется строительство новой солнечной электростанции, теперь - в Нефтекумском округе. Соответствующее соглашение подписали с компанией ООО "Солерджи". Мощность будущей станции составит 22 МВт, площадь застройки - 19 гектаров. Планируем, что запуск объекта состоится в 2026 году", - написал Владимиров.
Он уточнил, что реализацию проекта курирует краевой Минпром.
"Мы уже активно используем потенциал солнца, ветра и воды для выработки энергии. Главное преимущество таких источников - минимальное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Новая СЭС обеспечит надежное энергоснабжение для других перспективных проектов и позволит Ставрополью укрепить лидерство в сфере возобновляемой энергетики. А это - еще один шаг к формированию устойчивой, экологический чистой энергии", - добавил Владимиров.