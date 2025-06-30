Программа подготовки специалистов на Людиновокабеле обеспечивает стабильность карьеры в перспективной отрасли

30 июн. 2025, 13:45
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
АО Людиновокабель
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Работа кабельщиком — непростая, но увлекательная специальность, гарантирующая устойчивый доход и востребованность на рынке труда благодаря постоянному развитию кабельной промышленности и появлению инновационных решений.

На заводе Людиновокабель уделяется особое внимание подготовке квалифицированных кадров. Уже десять лет подряд осуществляется сотрудничество с Людиновским индустриальным техникумом по программе профессиональной подготовки будущих техников-консультантов по направлению «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника».

Завершилась ежегодная практика и состоялась защита дипломных проектов студентами четвертого курса. Педагогический состав совместно с наставниками оказывал поддержку учащимся, помогая осваивать профессиональные знания и практические навыки, необходимые для успешной работы. Выпускники, продемонстрировавшие высокие достижения на защите дипломов, были отмечены ценными призами.

Молодые специалисты сознательно делают выбор в пользу этой профессии, рассчитывая впоследствии устроиться на работу именно на предприятие Людиновокабель, которое стабильно развивается и предлагает карьерные перспективы.

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Людиновокабель
Акционерное Общество  "Людиновокабель" было зарегистрировано 20 января 1998 года. Основными акционерами завода являются: ЗАО "АТОЛЛ" ЗАО "МП Трейдинг" Однако, первое производство кабельно-проводниковой продукции было начато в Людинове акционерами завода в июле 1993 года. Первая товарная продукция была выпущена в январе 1994 года. С января 1994 года акционерами завода было инвестировано в создание современного кабельного производства более 750 млн. рублей, а также интеллектуальные усилия. Сердцем предприятия является производство. Сертификацию производства и продукции, а также постоянный контроль за качеством выпускаемой продукции производят специалисты ВНИИКП и фирмы "СЕКАБ". На каждом технологическом цикле специалисты ОТК завода контролируют качество изделий. На заводе используется современное оборудование, позволяющее выпускать высококачественную продукцию. В качестве сырья используется продукция только высокого качества, прошедшая процедуру входного контроля. ЗАО  "Людиновокабель" является динамично развивающимся производственным предприятием г.Людиново, постоянно расширяющим свои рынки сбыта.