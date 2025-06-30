Программа подготовки специалистов на Людиновокабеле обеспечивает стабильность карьеры в перспективной отрасли

Работа кабельщиком — непростая, но увлекательная специальность, гарантирующая устойчивый доход и востребованность на рынке труда благодаря постоянному развитию кабельной промышленности и появлению инновационных решений.

На заводе Людиновокабель уделяется особое внимание подготовке квалифицированных кадров. Уже десять лет подряд осуществляется сотрудничество с Людиновским индустриальным техникумом по программе профессиональной подготовки будущих техников-консультантов по направлению «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника».

Завершилась ежегодная практика и состоялась защита дипломных проектов студентами четвертого курса. Педагогический состав совместно с наставниками оказывал поддержку учащимся, помогая осваивать профессиональные знания и практические навыки, необходимые для успешной работы. Выпускники, продемонстрировавшие высокие достижения на защите дипломов, были отмечены ценными призами.

Молодые специалисты сознательно делают выбор в пользу этой профессии, рассчитывая впоследствии устроиться на работу именно на предприятие Людиновокабель, которое стабильно развивается и предлагает карьерные перспективы.