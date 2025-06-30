Росстат: производство первичного алюминия в мае выросло на 11,2% год к году

Производство первичного алюминия в РФ в мае 2025 года выросло на 11,2% по отношению к маю прошлого года. По сравнению с апрелем 2025 года данный показатель вырос на 5,0%, сообщает Росстат.

В январе-мае 2025 года производство алюминия выросло на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем выпуска конструкций и деталей конструкций из алюминия составил 13,8 тыс. тонн в мае 2025 года. По отношению к маю прошлого года данный показатель снизился на 19,0%, к апрелю 2025 года - на 0,4%.

В январе-мае 2025 года объем выпуска таких конструкций составил 71,7 тыс. тонн, что на 0,4% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производство золота необработанного, полуобработанного или в виде порошка в мае 2025 года снизилось на 0,4% год к году. По отношению к апрелю 2025 года данный показатель повысился на 6,4%.

В январе-мае 2025 года производство золота выросло на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.