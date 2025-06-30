В Ленобласти построят новый логистический комплекс Wildberries

Wildberries построит ещё один логистический комплекс в Ленинградской области. Эксперты оценивают стоимость объекта в 6,5–9 млрд рублей.

Логоцентр будет располагаться во Всеволожском районе. Его площадь составит около 100 тыс. м2, половину из которых займёт операционная зона с автоматизированными складскими системами. Пока компания приступила к проектированию объекта.

"Сроки завершения строительства логистического комплекса будут определены после утверждения детального бизнес–плана проекта", — сообщили "ДП" в пресс–службе РВБ (объединённая компания Wildberries и Russ).

Там добавили, что на ПМЭФ проект обсуждался на встрече с участием основательницы маркетплейса Татьяны Ким и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. "Мы наблюдаем активное развитие продавцов из Ленинградской области на нашей платформе и рост их продаж. В ответ на этот спрос компания продолжает наращивать складские мощности в регионе. Расширение инфраструктуры позволит удовлетворить потребности рынка и поддержать устойчивый рост бизнеса", — заявила Ким.

Как предполагает руководитель петербургского филиала IBC Real Estate Сергей Владимиров, строительство объекта может занять 14 месяцев. Директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group в Санкт–Петербурге Илья Князев даёт оценку в 12–15 месяцев. Инвестиционный директор ГК "Ориентир" Ольга Кашкарова отмечает, что реализация такого проекта может продлиться и до 18 месяцев при условии соблюдения всех проектных и согласовательных сроков. О такой же продолжительности стройки говорит и замдиректора департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Илья Янеев, который обращает внимание, что Wildberries обладает большим опытом и собственной командой строителей.

По оценке Владимирова, объём инвестиций может составить около 8 млрд рублей с учётом НДС, причём это только складской комплекс, без оборудования и автоматизированных складских систем. Кашкарова считает, что размер вложений может варьироваться в пределах 8–9 млрд рублей.

"Объём инвестиций может составить порядка 6,5 млрд рублей при средней стоимости строительства 65 тыс. рублей за 1 м2, и это без учёта улучшений внутри склада. Оценить установку автоматизированной системы весьма трудно, так как они бывают разные. Весьма часто покупка и установка роботизированных систем может превышать сумму строительства всего здания", — добавляет Илья Янеев.

Илья Князев отмечает, что текущие рыночные ставки на строительство — 60–70 тыс. руб. за 1 м2 (без учёта стоимости земельного участка и подключения к внешним инженерным сетям). Высокая степень автоматизации и внедрения роботизированных систем увеличивает эти затраты.

Если логоцентр будет предназначен исключительно для внутренних нужд Wildberries, то существенного влияния на рынок это не окажет, замечает Ольга Кашкарова.

Как отмечает Сергей Владимиров, по предварительным итогам первого полугодия в городе и области упал спрос на складскую недвижимость. Объём сделок составил всего 50 тыс. "квадратов", что стало минимальным показателем среди аналогичных периодов за последние 10 лет.