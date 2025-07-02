Президент НОСТРОЙ Антон Глушков предложил ряд мер по совершенствованию контроля качества стройматериалов

Минимизация рисков фальсификации строительной продукции стала одной из главных тем совместного заседания Общественного совета при Минстрое России и Общественного совета при Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии 30 июня. Мероприятие, в котором принял участие президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков, прошло под председательством руководителя Общественного совета при Минстрое России Сергея Степашина.

По оценкам экспертов, оборот некачественной или фальсифицированной продукции на рынке стройматериалов в различных сегментах достигает до 25%, а по некоторым видам — до 80%, констатировал Сергей Степашин. Он сообщил, в феврале 2024 года было принято решение о том, чтобы Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) взяло на себя функцию по контролю оборота на рынке, особенно, цемента, труб, сухих строительных смесей, радиаторов отопления и конвекторов отопительных, кабельной продукции и других материалов.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин сказал, что ведомством принимается ряд мер в сфере обеспечения качества и безопасности строительной продукции, в том числе — параллельный импорт из дружественных государств, увеличение и модернизация действующих производств, а также исследования, направленные на разработку новых стройматериалов. Также для обеспечения технологического суверенитета в России ведется работа, направленная на повышение качества строительных ресурсов, от которых напрямую зависит безопасность возводимых объектов, срок их эксплуатации, а также энергетическая эффективность зданий и сооружений. Разработан проект технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий», который проходит стадию внутригосударственного согласования в странах-участниках ЕАЭС.

Глава Минстроя России добавил, что профильное ведомство тесно взаимодействует с Росстандартом и Роскачеством в части стандартизации и технического регулирования строительства. На протяжении 10 лет Министерство строительства и ЖКХ РФ курирует деятельность Технического комитета по стандартизации ТК 465 «Строительство» (в 2021 году подписано соглашение о сотрудничестве между ТК 465 «Строительство» и НОСТРОЙ. — Прим. ред.), за время работы которого разработано свыше 1500 национальных и межгосударственных стандартов.

Руководитель Росстандарта Антон Шалаев сообщил, что ТК 465 сегодня возглавляет рейтинг 284 технических комитетов, отметив, что это и есть практическое свидетельство эффективности деятельности по стандартизации в строительстве.

Появление на рынке некачественной продукции, снижение конкурентоспособности отечественных производителей, несчастные случаи на производстве и другие факторы — это все те риски, которые связаны с потерей контроля, сказал руководитель Роскачества Максим Протасов. В результате возникает подрыв доверия потребителей к таким важным сферам, как строительство и ЖКХ. Максим Протасов указал на то, что задача всех заинтересованных лиц в том, чтобы «митигировать все риски, максимально снижать, в том числе за счет решений, которые будут приняты по итогам заседания».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин сообщил, что в настоящий момент Комитетом формируется предложение для Счетной палаты РФ в части ценообразования строительных материалов на 2026 год. Он указал на то, что Комитет готов рассмотреть также инициативы Общественного совета при Минстрое России, в том числе по повышению качества строительных материалов.

Президент Национального объединения строителей, председатель Комиссии по вопросам ценообразования в строительстве и технологического и ценового аудита в третьем составе Общественного совета при Минстрое России Антон Глушков отметил, что три года назад строительные организации, в частности генподрядчики — члены СРО, осознали острую необходимость наведения порядка в сфере строительных материалов. НОСТРОЙ по собственной инициативе предложил создать реестр, который гарантировал бы подрядным организациям и частным лицам качество приобретаемых материалов.

«Эта инициатива привела к созданию Каталога импортозамещения строительных материалов, который впоследствии при поддержке Минстроя России и Минпромторга России трансформировался в Национальный реестр добросовестных производителей и поставщиков (НРДП). Принципиальным отличием Реестра является обязательный лабораторный контроль продукции аккредитованными лабораториями. Результаты этого контроля тревожны — около 70% проверяемой продукции не соответствует государственным стандартам», — сообщил Антон Глушков.

Президент НОСТРОЙ внес три ключевых предложения. Во-первых, ускорить подписание в рамках Евразийского экономического союза системного документа, который критически важен для наведения порядка в вопросах безопасности стройматериалов и позволит системно регулировать в рамках ЕАЭС рынок строительной продукции.

Вторая инициатива президента НОСТРОЙ — законодательно определить перечень строительных материалов, которые должны выпускаться исключительно в соответствии с государственными стандартами (ГОСТ).

«Значительная часть продукции, включая ту, которая попадает в наш Реестр, производится лишь по техническим условиям (ТУ) самого изготовителя. Это не обеспечивает должного качества и, что принципиально, делает невозможным корректное применение таких материалов при проектировании объектов недвижимости, так как ТУ не учитывают всех требований строительной науки и практики», — подчеркнул Антон Глушков.

В завершение глава НОСТРОЙ отметил, что сегодня много говорится о жизненном цикле объекта, а важной частью этого вопроса является качество используемых при строительстве материалов. Контроль за их производством в настоящее время осуществляет Минпромторг России.

«Я думаю, что настало время рассмотреть возможность возврата передачи функций контроля за производством строительных материалов обратно в Министерство строительства. Это позволит замкнуть цикл ответственности за качество и безопасность зданий — от материала до готового объекта — в рамках одного ведомства», — резюмировал Антон Глушков.

Председатель Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Сергей Степашин поддержал внесение первых двух предложений в резолюцию заседания, а третье предложение обсудить дополнительно.

Добавим, что в заседании приняли участие также замглавы Минстроя России Сергей Музыченко, ответственный секретарь Общественного совета при Минстрое России, помощник Министра строительства и ЖКХ РФ Светлана Кузьменко, аудитор Счетной палаты Российской Федерации Наталья Трунова, заместитель руководителя Росстандарта Александр Кузьмин, заместитель председателя Комитета РСПП по техническому регулированию Андрей Лоцманов, руководитель направления стандартизации и сертификации ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы» Сергей Колдашев, член Общественного совета при Росстандарте Игорь Прудников и другие.