В «Войсковицком центре культуры и спорта» Санкт-Петербурга выполнят капитальный ремонт стадиона

Капитальный ремонт стадиона МБУК «Войсковицкий центр культуры и спорта» выполнят в Ленинградской области, Гатчинском муниципальном районе, пос. Войсковицы, ул. Молодёжная, уч. 1в, сообщает RosTender.info. Прием заявок на аукцион от потенциальных исполнителей продлится до 9 июля.

Реализация данного проекта позволит создать современные и безопасные условия для занятий спортом и проведения культурно-массовых мероприятий. Капитальный ремонт предусматривает демонтаж старых конструкций и покрытий, устройство новых фундаментов и оснований, монтаж современных спортивных покрытий (беговые дорожки, футбольное поле), установку нового оборудования (ворота, трибуны, освещение), благоустройство территории стадиона (озеленение, ограждение). Из средств бюджета Гатчинского муниципального округа на 2025 г. на ремонт потратят 114 млн рублей. Последний этап работы должен быть закончен в срок не позднее 30.11.2025 года.