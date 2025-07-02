«Газпром нефть» планирует нарастить инвестиции в добычу, переработку и технологии

"Газпром нефть" планирует увеличить объем инвестиций в добычу, переработку и технологии, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию. Об этом заявил глава компании Александр Дюков, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.

"Действительно, инвестиционные планы не претерпели изменений. Более того, мы наращиваем объемы инвестиций", - подчеркнул Дюков.

Основные направления вложений - проекты добычи углеводородов, повышение глубины переработки нефти и выпуск высокомаржинальных нефтепродуктов, включая новые для России виды продукции. Третьим ключевым направлением остаётся технологическое развитие.

"Спрос на нашу продукцию стабилен, и можно говорить о долгосрочной тенденции роста (спроса на нефть)", - отметил Дюков.

Он добавил, что длительные производственные циклы в отрасли (5-7 лет) требуют постоянных вложений, так как сокращение инвестиций в добычу приведет к падению объёмов, которые будет сложно восстановить.

Несмотря на давление со стороны курсовых колебаний, кредитных ставок и налоговой нагрузки, компания сохраняет рентабельность благодаря ранее сделанным вложениям в технологии.

"Технологический арсенал и операционная эффективность позволяют нам оставаться доходными даже в текущих условиях", - заявил глава "Газпром нефти".

Глава компании выразил уверенность, что текущий экономический перегрев будет преодолён, и ситуация стабилизируется.