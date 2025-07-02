Компании Нацпроектстроя модернизировали перегон БАМа Уктур – Аксака

В Хабаровском крае «Бамстроймеханизация» (входит в Нацпроектстрой) построила второй путь протяженностью 7 км километров на перегоне Уктур – Аксака линии Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань. На модернизированном участке открылось двухпутное движение поездов.

Железная дорога здесь пересекает Сихотэ-Алиньский хребет зажат между скалами и рекой Гур. Для строительства второго пути механизаторы переработали более 400 тысяч кубометров грунта. На пересечении с ручьями и реками построили 3 моста. Самый протяженный – 100-метровый мост через реку Нижняя Удоми. На участке заменили 3 водопропускные трубы. Новые искусственные сооружения рассчитаны на особенности местных рек, которые в сильные дожди могут резко подняться.

На перегоне Уктур - Аксака модернизировали системы СЦБ, связи и энергоснабжения и установили 21 опору под воздушные линии электропередачи.

На линии внедрили цифровую автоматику разработки и производства компаний Нацпроектстроя. С помощью микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ можно дистанционно управлять движением: регулировать стрелки и светофоры, устанавливать маршруты поездов. В систему встроена киберзащита, которая исключает несанкционированный доступ к цифровому оборудованию.

С открытием второго пути на перегоне Уктур – Аксака разъезд Аксака ликвидировали и поезда теперь идут по объединенному участку Уктур – Кенай протяженностью 21 километр.

Развитие линии Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань даст возможность увеличить ее пропускную способность к тихоокеанским портам с 33 до 58 пар поездов в сутки.