Стартовала регистрация на участие в XVII научно-технической конференции «Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии»

8 – 10 октября в Санкт-Петербурге состоится XVII научно-техническая конференция «Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии» - крупнейшее отраслевое мероприятие в РФ для специалистов в области гидроэнергетики, гидротехники и гидротехнического строительства. Конференция пройдет при поддержке ПАО «РусГидро» на базе АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» и ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого».

Ежегодно научно-техническая конференция по гидроэнергетике и гидротехнике собирает свыше 500 представителей крупнейших организаций и предприятий отрасли. На секциях и круглых столах эксперты обсуждают вопросы в области проектирования, строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений и объектов энергетики.

В этом году в повестке мероприятия — вопросы обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, внедрение новых материалов и технологий, в том числе на объектах в арктическом регионе, экологические аспекты гидроэнергетики и гидротехники, эксплуатация и ремонт оборудования, гидротехника для ТЭС, АЭС и промышленных предприятий, а также ряд других специализированных направлений. Неотъемлемой частью конференции являются круглый стол по подготовке кадров, а также молодежный день для студентов и молодых специалистов.

По традиции в рамках конференции пройдет конкурс, определяющий лучшие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области гидроэнергетики и гидротехники, а также выдающихся специалистов в номинациях «Молодой ученый-гидроэнергетика» и «Ветеран-наставник в области гидроэнергетики».

К участию в конференции и в ее конкурсе приглашаются представители гидроэлектростанций, тепловых, атомных станций, строительных компаний, проектных и научных институтов, вузов и других организаций, работающих в сфере энергетики и гидротехники. Зарегистрироваться на мероприятие необходимо до 23 сентября 2025 г., тезисы докладов принимаются до 8 сентября. Для участия в конкурсе необходимо до 3 сентября направить пакет документов по направлению НИОКР, и до 10 сентября — представления на молодых ученых и ветеранов-наставников. Подробнее о регистрации, требованиях к оформлению докладов и заявок на конкурс можно узнать на сайте НТК.

Научно-техническая конференция «Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии» проводится в Санкт-Петербурге с 2005 года и является важной площадкой для обмена профессиональными знаниями и накопленным опытом, обсуждения актуальных вопросов проектирования, строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений и основного оборудования ГЭС и ГТС. Организаторами мероприятия выступают ПАО «РусГидро», АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», Ассоциация «Гидроэнергетика России».