Более 1 тыс. км дорог, ведущих к национальным паркам и заказникам, обновят по нацпроекту

До конца 2025 года по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние свыше 1 тыс. км региональных и местных дорог, ведущих к национальным паркам, заповедникам и заказникам России.

«Качественные дороги с безопасными развязками и удобными придорожными сервисами играют важную роль в развитии туристической инфраструктуры. Это особенно актуально для автотуристов, которые исследуют регионы на машине. Чем комфортнее маршруты – тем доступнее для гостей интересные места, включая отдаленные природные достопримечательности и заповедники. По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году планируется привести в нормативное состояние свыше 1 тыс. км региональных и местных автомобильных дорог, ведущих к заповедным территориям, в программу работ включен 151 дорожный объект», – сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Удобная и безопасная дорожная инфраструктура становится одним из драйверов развития экологического туризма в российских регионах.

«В этом году по федеральному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» обновим 2 тыс. км региональных и местных дорог, ведущих к местам туристического осмотра: памятникам архитектуры, историческим достопримечательностям и, конечно, уникальным природным комплексам. Работы пройдут на 434 дорожных объектах», – отметил Министр транспорта РФ Роман Старовойт.

Туристические маршруты, которые раньше были труднодоступными, по мере модернизации дорожной сети становятся более привлекательными. Последние годы в этом направлении велась активная работа. Кроме того, без надежных подъездных путей невозможно ни развитие экотуризма, ни оперативная работа служб охраны природы.

«Инвестиции в инфраструктуру – это вклад в сохранение уникальных экосистем. Работы на большинстве объектов проводятся комплексно и включают в себя не только обновление асфальтобетонного покрытия, но и укрепление земляного полотна и обочин, организацию водоотвода и ряд других мер, обеспечивающих долговечность дорожной одежды. Чем качественнее выполнены работы, тем ниже риск их повторного проведения. Только так можно минимизировать воздействие на природный ландшафт и обеспечить баланс между доступностью и сохранением заповедных территорий», – подчеркнул заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

На юге Мурманской области в этом году отремонтированы два участка трассы Умба – Кандалакша общей протяженностью более 7 км. Дорога является единственной, которая связывает два района Мурманской области. Кроме того, это популярное туристическое направление. Одно из мест притяжения – Кандалакшский государственный природный заповедник, который включен в список особо охраняемых природных территорий и объектов России.

Общая протяженность трассы Умба – Кандалакша составляет 109 км. Начиная с 2019 года, ее поэтапно приводят в нормативное состояние. За это время были отремонтированы выборочные участки общей протяженностью более 25 км, в том числе мостовой переход через ручей Верес, расположенный на 59-м км дороги.

Масштабные работы проходят в Каргопольском округе Архангельской области. Здесь капитально отремонтируют 13,6 км трассы Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож, которая обеспечивает подъезд к национальному парку «Кенозерье». Он играет огромную роль в сохранении историко-культурного и природного наследия Русского Севера.

В 2004 году Кенозерский национальный парк включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Кроме того, на его территории продолжают жить люди, сохраняя многовековые исконно русские традиции.

Сейчас на участке дороги с 239-го по 253-й км от моста через речку Сиянгу и до моста через Лёкшму – гравийное покрытие. В ходе капремонта его заменят на асфальтобетонное, а также установят новые автобусные остановки и необходимые элементы безопасности. Полностью завершить работы планируется до конца 2026 года.

В Кингисеппском районе Ленинградской области капитально ремонтируют мост через реку Лугу на 6-м км трассы Лужицы – Первое Мая. Старый мост, построенный в 1958 году, уже не справляется с нагрузкой. В связи с активным развитием Усть-Лужского порта автомобильный трафик здесь возрос от 600 машин в сутки до 10 тыс. автомобилей.

Сооружение обеспечивает транспортную доступность Кургальского заповедника. Он включает в себя Кургальский полуостров, а также прилегающую акваторию Финского залива с островами Кургальского и Тискольского рифов, островом Реймосар и другими. Это одно из важнейших мест миграционных стоянок десятков тысяч водоплавающих и околоводных птиц. Также в заказнике обитает не менее 45 видов млекопитающих. В мае – октябре на каменистых островках залива собирается до 400 серых тюленей и около 30 особей очень редких балтийских кольчатых нерп. В континентальной части встречаются бурый медведь, рысь, волк и лось, многочисленны кабаны.

В ходе капитального ремонта будут полностью демонтированы существующие железобетонные пролетные строения, часть промежуточных, а также крайние опоры. Длина моста сохранится (243 пог. м), но изменится габарит проезда: увеличится его ширина, дополнительно будут обустроены два полноценных тротуара по 1,5–2 м и полоса безопасности.