На Ставрополье около 4 млрд рублей вложат в создание мультиягодного кластера

Инвестор намерен вложить порядка 4 млрд рублей в создание мультиягодного кластера в Кочубеевском округе Ставрополья. Реализация проекта уже началась, сообщил временно исполняющий полномочия главы округа Олег Борзов в ходе пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"Создание мультиягодного кластера - ставропольский подрядчик уже приступил к реализации данного проекта. Будет в перспективе создано более 200 рабочих мест, вложено порядка 4 млрд рублей в этот проект. Он предполагает выращивание ягод в тепличном формате, на сегодняшний день уже ведется планировка территории, подготовка к размещению первых объектов", - сказал он.

Ранее на заседании краевого координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции была одобрена реализация проекта. Для поддержки масштабного проекта инвестору предоставлен земельный участок на льготных условиях.

Площадь теплиц составит около 40 га.